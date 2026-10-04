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Чочев се излекува за "Лудогорец" и вкара при 5:0 срещу "Черно море"

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Ивайло Чочев (вляво) получава поздравления за гола си срещу "Черно море". Снимка: "Лудогорец"

"Лудогорец" разби 5:0 "Лудогорец" в контрола, играна в Разград.

Хеттрик заби Ерик Маркус, по едно попадение добавиха Руан Круз и Ивайло Чочев.

Футболист №2 на България за миналата година влезе на терена в 78-ата мин , след като се е възстановил от контузията (проблем в дясното коляно), заради която отпадна от състава на националния отбор.

При окаяните мачове на България в Лигата на нациите Чочев можеше да е в помощ на държавния ни тим във втората двойка мачове. За тях бе повикан нападателят Атанас Илиев от ЦСКА 1948. Явно обаче не се е стигнало до такъв вариант за халфа на разградчани.

Ивайло Чочев (вляво) получава поздравления за гола си срещу "Черно море". Снимка: "Лудогорец"

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