Националите - не отбор, а селекция

Родният национален отбор получи нов звучен шамар, този път от Исландия. Още една страна, която нямаше успех над нас, вече може да се похвали, че е взела скалпа ни - 0:3 в Рейкявик. И то домакините бяха без някои основни играчи, както и без много зор. Само преди седмица същото постижение записа и Люксембург - би ни насред Пловдив 1:2.

Така до края на Лигата на нациите, ако загубим и от Естония, ще запишем феноменален хеттрик от първи загуби.

Големите приказки и бляновете за първото място в групата бяха брутално заличени от собствената немощ на т.нар. национали. Реалността след преполовяването на групата обаче е позорна - последно място с една точка в актива, дошла от мъчното и срамно 0:0 с Естония, и само един отбелязан гол. С тази продукция футболистите доказаха, че мястото им е точно там – на дъното на отбори, които доскоро смятахме за “джуджета”. Едва ли някой преди 10 години си е мислел, че можем да изглеждаме толкова отчайващо срещу съперници като Исландия, Люксембург и Естония. И че ще задълбаем в дъното. Но... С всеки изминал мач обаче повиканите показват, че не сме видели всичко от тях - все по-слаби са. И явно имат още да ни изненадват, защото ни остават още 3 мача в групата.

Това в момента не прилича на отбор. А футболисти, които са повикани на лагер от поредния треньор, обличат еднакви екипи и т.н. - с две думи просто селекция. Треньорите се сменят един след друг - резултати няма. Изхабихме много наставници, а все нещо хубаво на терена не се случва.

Преди години ми обясняваха как ще имаме силен национален отбор, когато “Левски” и ЦСКА са добри. Е, “сини” и “червени” са в европейските турнири след дълга пауза, но представителният ни е все по-слаб и след всеки мач берем нов срам.

“Лудогорец” също пречеше с хегемонията. Е, и тя свърши, само и само да започне серията от исторически поражения.

Стига се до това в селекцията да има централен нападател като Владимир Николов, който от две години не е вкарвал гол, освен на титаничния съперник от Соломоновите острови. И да бъде викнат друг с рибен прякор, който от два метра не може да вкара на празна врата. На село при пропуск като на Атанас Илиев срещу Исландия ти забраняват да риташ поне месец с останалите хлапета или пък те заковават на вратата.

Но други няма. В 14 отбора в т. нар. елит това са централните нападатели. И на останалите постове може да се твърди, че едва ли ще се намери по-добър вариант.

БФС преговарял с куп чужди и родни треньори за национален селекционер. Просто могат да си спестят парите. Трябва някаква коренна промяна, а не само думи.

Изкуството на извинението изисква класа и достойнство, каквито нямаме. Вместо публично да се извинят след всяка грешка, националните играчи се покриха в най-северната столица на света.

Пред медиите изпратиха вратаря Димитър Митов, който дори не игра. Стражът каза болезнената истина - че в момента сме трагично слаби. И докато Митов поне се опита да запази някакъв чист оптимизъм, че тимът има потенциал за повече, реалността крещи точно обратното. Защото без колектив, без ясна идея и без лидери, това не е национален отбор, а просто поредната провалена селекция, която тепърва ще ни носи разочарования.