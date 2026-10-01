Братя Николови изведоха "Лубе" до нова победа в контролите

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С активното участие на братята Алекс и Мони Николови "Кучине Лубе" (Чивитанова) спечели убедително и втората контрола, откакто те се присъединиха към подготовката.

Като гост тимът на волейболните ни национали победиха 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) "Чистерна Волей".

Алекс стана най-резултатен с 12 точки (1 ас).

Супер мач в ролята си на разпределител направи и Мони, който записа 1 т.

„Били сме малко сковани в началото? Отборът е в пълен състав едва от няколко дни. Подобни мачове са изключително важни, за да се сработим. Имаме върху какво да работим в по-простите ситуации като леките топки, както и в защита.

Убеден съм, че ще бъдем напълно готови за старта на първенството срещу "Верона". Благодаря на феновете за топлата подкрепа и се надявам да ги видя в голям брой и при гостуването ни на старта, а в нашата зала знам, че винаги ще ни дават сили", каза Мони след спаринга.