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И без Роналдо Португалия с 4 от 4 (резултати от Ли...

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И без Роналдо Португалия с 4 от 4 (резултати от Лигата на нациите)

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Снимка: Ройтерс

И без обиденият, че не играе звезден нападател Кристиано Роналдо, Португалия спечели и 4-ия си мач от Лигата на нациите.

В Порто домакините обърнаха 2:1 Норвегия и с 12 точки са сигурни за 1/4-финалите, тъй като няма как да паднат под второто място в групата, а с 1 т. от оставащите 2 мача (вторият Дания е с 12 т.) ще са първи.

Криистофер Айер откри резултата за норвежците в 36-ата мин с виртуозен гол.

Жоао Кансело изравни след само 2 мин със също мощна далечна тупалка.

Гонсало Рамош вкара за 2:1 в 79-ата мин.

Франсиско Консейсао бе изгонене 7 мин по-късно, но резултатът се запази.

Други резултати:

Уелс - Дания 0:1

Гърция - Германия 0:0

Нидерландия - Сърбия 2:1

Косово - Австрия 1:1

Ирландия - Израел 1:1

Азербайджан - Литва 1:0

Малта - Андора 1:0

Снимка: Ройтерс

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