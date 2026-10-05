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https://www.24chasa.bg/sport/article/23675499 www.24chasa.bg

Българска волейболистка с историческо постижение в САЩ

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Българската волейболистка Рая Млякова записа името си в историята на тима на университета "Сейнт Томас".

У дома в Маями Гардънс, Флорида отборът на 20-годишната състезателка на поста посрещач се пребори за трудна, но сладка победа с 3:2 (25:22, 25:21, 20:25, 21:25, 15:11) над "Саутийстърн" в колежанското първенство на САЩ.

Израсналата в школата на "Левски" Млякова бе в стихията си и записа най-доброто индивидуално представяне в историята на "Сейнт Томас" с 28 точки от атака. Към тях тя прибави 3 блока и 11 спасени топки.

Победата е 12-а за тима на Рая, като той има и 5 загуби.

Миналата година след трансфера си от "Левски" Млякова стана новак на сезона в Слънчевата конференция.

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