Куртоа иска да се пенсионира в "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вратарят на "Реал" Тибо Куртоа възнамерява да продължи да играе за мадридския клуб въпреки по-изгодните финансови оферти от други клубове, съобщава вестник АС.

34-годишният белгиец планира да изпълни изцяло настоящия си договор и евентуално да прекрати професионалната си кариера в гранда от Мадрид.

Куртоа е в клуба от лятото на 2018 г. Вратарят е спечелил 14 трофея с "Реал", включително две титли от Шампионската лига.

През този сезон Куртоа пази в осем мача във всички турнири и допусна девет гола.