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https://www.24chasa.bg/sport/article/23676058 www.24chasa.bg

Куртоа иска да се пенсионира в "Реал"

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Белгийският вратар Тибо Куртоа и съпругата му Мишел. Снимка: Инстаграм/ThibautCourtois

Вратарят на "Реал" Тибо Куртоа възнамерява да продължи да играе за мадридския клуб въпреки по-изгодните финансови оферти от други клубове, съобщава вестник АС.

34-годишният белгиец планира да изпълни изцяло настоящия си договор и евентуално да прекрати професионалната си кариера в гранда от Мадрид.

Куртоа е в клуба от лятото на 2018 г. Вратарят е спечелил 14 трофея с "Реал", включително две титли от Шампионската лига.

През този сезон Куртоа пази в осем мача във всички турнири и допусна девет гола.

Белгийският вратар Тибо Куртоа и съпругата му Мишел. Снимка: Инстаграм/ThibautCourtois

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