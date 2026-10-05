Треньорът на Португалия обяви, че няма проблем Роналдо да се върне

Селекционерът на Португалия Жорже Жезуш говори след победата над Норвегия с 2:1 в 4-тия кръг на Лигата на нациите. Треньорът обясни, че ситуацията с Роналдо е лесна за намиране на решение и той може да се върне в отбора, ако реши.

"Всичко, което планирахме, се вижда в резултатите. Норвегия разполага с най-добрия централен нападател в света, Йодегор е сред най-добрите офанзивни играчи - цялостен отбор, много мощен и внушителен физически. Такъв съперник може да бъде победен единствено с висока техническа класа. Спечелихме, без да покажем играта от мача с Дания, но най-важни бяха победата и класирането. Вярвах силно в този отбор, но може би не очаквах да запишем четири победи в първите четири срещи.

Не знам какво ще се случи с Роналдо, за мен всичко остава открито. Той трябва да вземе решение преди повиквателните. Ако играе редовно и желае да бъде част от националния отбор, ще се върне когато поиска - защо не? Това беше недоразумение и според мен се решава лесно. От моя страна всичко е наред. Кога ще се разреши ситуацията? Не мога да кажа, ще видим, мачът току-що приключи", заяви Жезуш.