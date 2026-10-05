Вратарят Димитър Митов пазил за "Абърдийн" с контузия през цялата пролет

Вратарят на националния отбор на Димитър Митов, който все още няма и минута за новия си клуб "Санкт Паули" във Втора Бундеслига, е изкарал почти целия пролетен дял в предишния си отбор с контузия.

Митов е имал сериозна травма на аддукторите, но от лоялност към "Абърдийн", е отложил операцията за след края на сезона. "Доновете" останаха във втората половина на класирането след редовния сезон и играха в групата за оставане.

В този период Митов записа 13 мача - 12 за първенството и един за купата на страната със суха мрежа, и помогна сериозно за стабилизирането на тима.

Веднага след края на миналия сезон българският национален вратар се подложил на операция на слабините, като последствията й отшумявали точно по време на трансфера в "Санкт Паули". Сега вече е напълно възстановен и мотивиран да се пребори за титулярно място в отбора от Хамбург.

"Санкт Паули" изпадна през миналата година от Бундеслигата, а в момента във второто ниво е на 8-о място със 7 точки след шест изиграни кръга.