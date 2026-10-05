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https://www.24chasa.bg/sport/article/23676273 www.24chasa.bg

Съперникът за прощалния мач на Меси с Аржентина пътува 25 часа до Буенос Айрес

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Тамиму Уору Снимка: Startphoto.bg

Предстоящият прощален мач на 39-годишния Лионел Меси с националната фланелка на Аржентина се превърна в кошмар за съперника Бенин. Африканският отбор, в чийто състав е и защитникът на ЦСКА Тамиму Уору, ще се изправи срещу световните шампиони във вторник вечерта на разпродадения отдавна стадион „Монументал" в Буенос Айрес, преминавайки през поредица от тежки изпитания преди срещата.

Националите на Бенин пътуваха общо 25 часа до аржентинската столица заради липса на чартърен полет и необходимост от прекачвания на няколко летища. Заради изтощителното пътуване един от видеоанализаторите на тима е припаднал. Проблемите продължиха и в Буенос Айрес, където отборът бе настанен в хотел, избран от домакините. На единия от етажите липсва топла вода, сауната е неизползваема, а фитнес залата разполага единствено с две бягащи пътеки. Заради логистичните спънки трима от футболистите на Бенин все още не са пристигнали в Аржентина.

Британският вестник The Guardian съобщава, че Бенин няма да получи справедлив дял от приходите от двубоя. Всички постъпления от продадените 85 000 билета на препълнения стадион ще отидат в касата на Аржентинската футболна асоциация (АФА). Според изданието, АФА целенасочено избира контроли срещу африкански нации заради ниските такси за участие, което позволява на домакините да максимизират печалбите си. 

Тамиму Уору

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