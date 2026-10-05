Израелски национал плюе по треньор на Ирландия

Напрежението между Израел и Ирландия продължи. Втората среща междуу двата отбора от Лигата на нациите се проведе при закрити врата на неутрален терен в сръбския Бачка Топола и завърши 1:1.

На почивката при прибирането на отборите в тунела на стадиона възникнал сблъсък, при който израелски футболист е наплюл кондиционния треньор на ирландците Деймиън Дойл.

Телевизионните камери уловихакак Дойл се оплаква на съдиите с думите "той ме наплю". Главният рефер Хуан Мартинес Мунуера се е намесил бързо, за да предотврати по-сериозно меле между двата щаба.

Селекционерът на Ирландия - Хеймир Халгримсон, потвърди за инцидента и обвини съперника в целенасочена провокация. "Усещаше се, че намерението им от самото начало беше да ни респектират и да ни накарат да извършим някоя глупост. Благодаря на играчите, че запазиха самообладание", коментира исландският специалист.

Колегата му от Израел Ран Бен-Шимон, заяви, че не е видял нищо, тъй като по това време е бил в съблекалнята със своя щаб.

Мачът премина под знака на огромно политическо напрежение, породено от конфликта в Газа. Ирландските футболисти отказаха преди първия съдийски сигнал да стиснат ръцете на израелците и останаха с наведени глави по време на изслушването на противниковия химн.

По време на мача Трой Парът откри за Ирландия от дузпа, но капитанът на Израел Дор Перец изравни веднага след почивката.