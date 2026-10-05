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https://www.24chasa.bg/sport/article/23676344 www.24chasa.bg

Израелски национал плюе по треньор на Ирландия

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Една от разправиите по време на мача в Бачка Топола. Снимка: Ройтерс

Напрежението между Израел и Ирландия продължи. Втората среща междуу двата отбора от Лигата на нациите се проведе при закрити врата на неутрален терен в сръбския Бачка Топола и завърши 1:1.

На почивката при прибирането на отборите в тунела на стадиона възникнал сблъсък, при който израелски футболист е наплюл кондиционния треньор на ирландците Деймиън Дойл.

Телевизионните камери уловихакак Дойл се оплаква на съдиите с думите "той ме наплю". Главният рефер Хуан Мартинес Мунуера се е намесил бързо, за да предотврати по-сериозно меле между двата щаба.

Селекционерът на Ирландия - Хеймир Халгримсон, потвърди за инцидента и обвини съперника в целенасочена провокация. "Усещаше се, че намерението им от самото начало беше да ни респектират и да ни накарат да извършим някоя глупост. Благодаря на играчите, че запазиха самообладание", коментира исландският специалист.

Колегата му от Израел Ран Бен-Шимон, заяви, че не е видял нищо, тъй като по това време е бил в съблекалнята със своя щаб.
Мачът премина под знака на огромно политическо напрежение, породено от конфликта в Газа. Ирландските футболисти отказаха преди първия съдийски сигнал да стиснат ръцете на израелците и останаха с наведени глави по време на изслушването на противниковия химн. 

По време на мача Трой Парът откри за Ирландия от дузпа, но капитанът на Израел Дор Перец изравни веднага след почивката.

Една от разправиите по време на мача в Бачка Топола. Снимка: Ройтерс

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