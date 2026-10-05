Мъжкият и женският национален отбор по таекуондо на България за пореден път се представиха фантастично на Албания Оупън, и за трети пореден турнир спечелиха отборните титли в своите категории. Всичко това се случва въпреки, че българските таекуондисти нямат специализирана база за тренировки в България.

При мъжете Омид Хосейни триумфира в категория до 80 кг. Той стартира с победа над представител на Северна Македония, след което се наложи над Дмитрий Сулеак от Молдова, Недзад Хусич от Босна и Херцеговина. В сещата за златото Омид надигра хърватина Леон Хргота с което заслужено спечели златния медал.

При жените Кимия Ализаде се завръща с пълна сила след възстановяването си от контузия и вече достига оптимална спортна форма. Бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 демонстрира отлична игра и с категорични победи над Мартина Мартинини от Италия, испанката Джудит Мерлос Ордонес и Шахд Сами Елхосейни от достигна до финала. Там Ализаде се наложи над хърватката Бруна Дуванчич, с което се изкачи на най-високото място на почетната стълбичка със златния медал.

Нов феноменален успех за родните таекуондисти, България с 5 медала и отборна титла на Албания Оупън G1

Александра Георгиева също записа впечатляващо представяне. Тя достигна до финала без да загуби нито един рунд, след като победи три представителки на Гърция - Ейрини Кириаки, Анна Асимаки Ламприни и Калиопи Коутрумпи. Във финалната среща Георгиева се наложи над Андреа Бокан от Сърбия, с което безапелационно спечели златния медал.

Християн Георгиев, който се завърна на състезателнoтo татами след възстановяване от контузия, също показа добро ниво. Той постигна победи над албанеца Георгиос Кани, израелеца Лиъм Коен и Артьом Рошка от Молдова. В двубоя за титлата Георгиев в много оспорван и изключителни силна среща, отстъпи пред представителя на Израел Том Пашковски.

Ерика Карабелева участва в категория, по-висока от обичайната ѝ, но въпреки това успя да стигне до полуфиналите. Ерика стартира с победи над испанката Софи Гарсия и мексиканката Гуадалупе Мачоро, но в срещата за финал отстъпи над хърватката Бруна Дуванчич

Станислав Митков достигна до две победи, а Теодора Маринова, Дея Пеева и Анди Владимиров записаха по една победа, но не успяха да стигнат до медалите.

Националният отбор на България бе воден от Фарзад Золгхадри – старши треньор, и Давуд Етминани – треньор.

Тези резултати за пореден път показаха, че българското таекуондо продължава да се развива успешно, благодарение на съчетанието от опитни състезатели и млади таланти, и демонстрира силно присъствие на международната сцена.