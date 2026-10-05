Холанд се контузи в Португалия преди дербито с "Ливърпул"

Голямата звезда на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд се контузи по време на мач на националния отбор на Норвегия на стадион "До Драгао" от Лигата нациите, завършил 2:1 за Португалия.

Голаджията бе принудително заменен в 67-ата минута при резултат 1:1. Нападателят даде знак за смяна и напусна терена накуцвайки, отстъпвайки мястото си на Юрген Странд Ларсен. Норвежката футболна федерация все още няма официално изявление за тежестта на травмата.

По този начин Холанд е под въпрос за голямото дерби от Висшата лига в неделя срещу "Ливърпул" на "Анфийлд". Това ще бъде първи мач за "Манчестър Сити", след като бе признат за виновен по 114 обвинения за финансови нарушения.