"Левски" честити 45-ия рожден ден на Хулио Веласкес

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Днес старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес празнува своя 45-и рожден ден.

Специалистът извел „сините" до дългоочакваната шампионска титла през сезон 2025/2026 е роден на 5 октомври 1981 година в Саламанка (Испания). Застана начело на представителния отбор на „Левски" на 5 януари 2025 година.

Хулио Веласкес записа до този момент 83 мача, в които постигна 49 победи. Освен спечелената шампионската титла, той бе избран за най-добър треньор за изминалия сезон, а под негово ръководство отборът се класира за основната фаза на Лига Eевропа.

В треньорската си кариера специалистът е водил още испанските „Валядолид Б", „Поли" (Ехидо), „Виляреал", „Реал" (Мурсия), „Бетис", „Алкоркон", „Алавес" и „Реал" (Сарагоса), португалските „Беленензеш", „Витория" (Сетубал) и „Маритимо", италианския „Удинезе" и нидерландския „Фортуна" (Ситард).

"Ръководството, футболистите и служителите на ПФК „Левски" пожелават на Хулио Веласкес здраве, лични и професионални успехи и много нови победи и щастливи мигове начело на любимия ни „син" тим", написаха от "Герена".