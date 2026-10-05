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Ракета №1 на България с нова рекорд в световната р...

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https://www.24chasa.bg/sport/article/23677565 www.24chasa.bg

Българин си върна рекордна позиция в тениса

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Александър Донски Снимка: Startphoto

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста.

35-годишният хасковец е 127-и с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия).

Втората ракета на България - Пьотр Нестеров, записва рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298-и с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес.

В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вицешампион на турнира в Порто заедно с Филип Печонка (Полша).

Водач в класацията поединично продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 11 000 т.

Номер 1 на двойки все още са дуетът Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10 540 точки.

Александър Донски Снимка: Startphoto

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