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https://www.24chasa.bg/sport/article/23677590 www.24chasa.bg

Ракета №1 на България с нов рекорд в световната ранглиста

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Елизара Янева Снимка: БФТенис

Първата ракета на България в тениса Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на тениса.

19-годишната пловдивчанка се изкачва с четири позиции до 149-ата и вече е с актив от 510 точки, след като стана втора на международния турнир от сериите W50 в родния си град.

Росица Денчева отбелязва леко отстъпление с четири места до 205-ото, докато бившата първа ракета на страната Виктория Томова пада с 5 позиции и вече е 339-а.

В челната десетка на сингъл няма промени, а водачка в ранглистата продължава да бъде Елена Рибакина (Казахстан) с 9901 точки пред Арина Сабаленка (Беларус) със 7810 и Джесика Пегула (САЩ) със 7265.

Елизара Янева Снимка: БФТенис

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