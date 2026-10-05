Билети по 32 евро за феновете на "Левски" в Ниймеген

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Утре от 10,00 часа на клубния сайт на "Левски" ще бъде активна формата за заявки за билети за втория кръг на основната фаза на Лига Европа срещу НЕК (Ниймеген) на 15 октомври от 22 ч.

Цената на билета за сектора, отреден за „сините" привърженици на стадион „Гофертстадион", е 32 евро.

"Желаещите билети за срещата в Ниймеген ще могат да се регистрират до 10,00 часа на 7 октомври, сряда. Регистрацията включва три имена (изписани на латиница), дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл и телефон.

По изискване на организаторите на двубоя на всеки привърженик на „Левски" ще бъде издаден ваучер, срещу представянето на който в деня на мача, в обособения meeting point, ще получи своя билет за срещата.

ВАЖНО! Една заявка от имейл адрес дава право на един билет.

След изтичане на крайния срок клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се посредством имейл, по реда на получаване на заявките, до изчерпване на отпуснатата квота от билети", написаха от "Герена".