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Кметът проф. Христо Христов прие състезателите на СК „Шуменска крепост“ и техните треньори и ги поздрави за постигнатите успехи

Четирима състезатели на СК „Шуменска крепост“ спечелиха медали от Световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки в Йезоло, Италия. Хелин Хасан завоюва световната титла, а Ана Пинтева, Никол Мартинова и Габриел Чергански спечелиха бронзови медали.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов прие медалистите и техните треньори в Общината и ги поздрави за представянето им на световния шампионат.

„Радвам се, че отново СК „Шуменска крепост“, ръководен от треньорите г-н Методиев и г-н Тотев, постигна успех, който е мечта за много състезатели“, каза проф. Христов. Той отбеляза и силното представяне на българския отбор, който се нареди на пето място сред участниците от 78 държави.

Кметът подчерта, че постоянните успехи на шуменските състезатели са резултат от целенасочената работа на треньорите и последователната подготовка на младите спортисти.

По време на срещата треньорите поставиха въпроса за организирането на повече спортни събития в Шумен, които да насърчават децата и младите хора да спортуват. Проф. Христов посочи, че развитието на спорта е сред приоритетите на Общината и през последните три години за тази дейност се отделя значителен финансов ресурс.

Младите кикбоксьори разказаха за подготовката си, участието в Световното първенство и опита, който са натрупали по време на състезанието в Италия.

Проф. Христов връчи ваучери на четиримата медалисти и им пожела да продължат да надграждат постигнатото и да представят достойно Шумен и България на следващите състезания.

На срещата присъстваха заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева и главният експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“ Даниел Даулов, които също поздравиха състезателите и техните треньори.