БОК към Станка Златева: Нов опит да продължи срамната сага срещу комитета, искаме извинение

Възприемаме изявлението на г-жа Станка Златева като нов опит да бъде продължена срамната сага и негативна кампания по отношение на Българския олимпийски комитет. Припомняме също така, че за набеждаване се носи наказателна отговорност и ръководството на БОК очаква публично извинение. Това заявяват в своя позиция от Българския олимпийски комитет, разпространена заради изказването на шефката на българската федерация по борба Станка Златева, че ще сезира Софийска градска прокуратура за проверка на действията на Белчо Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с прекратяването на съдебния спор относно избора на председател на БОК и последващото вписване на Весела Лечева като председател на организацията.

Управителният съвет на федерацията по борба освободи Белчо Горанов като генерален секретар и сезира прокуратурата за действията около делото за избора на председател на БОК.

Решението бе взето днес по предложение на председателя на федерацията Станка Златева. Като мотив за предложението си Станка Златева посочи действия, свързани с оттеглянето на жалбата на БФ Борба срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.

Златева заяви, че лично е подписала жалбата срещу избора на Лечева, защото гласувалият от името на БФ Борба Христо Маринов своевременно е бил освободен от длъжност и отговорност като председател на федерацията от нейното общо събрание и не е имал право да я представлява.

"Твърденията в жалбата на г-жа Станка Златева, че е бяла спряна от участие в Общото събрание на БОК на 19 март 2025 г. като председател на Българската федерация по борба, не отговорят на истината. Напомняме, че решението за участие се взима от Мандатната комисия, в която мнозинство към онзи момент имаше старото ръководство. Мандатната комисия е взела предвид единствено информацията от Агенцията по вписванията", категорични са от БОК.

Затова и ръководството на БОК иска публично извинение. Оттам припомнят, че Станка Златева е записана като председател на 20 март 2025 г. или ден след провеждане на Общото събрание на БОК.

"Станка Златева е упълномощила лично и изрично адв. Николай Димитров от САК, да представлява Сдружение БФБ по ТД 697/2025 по описа на СГС, като му е предоставила и правото да се отказва от исканията на ищцовото сдружение.

На 28 април 2026 г. адв. Димитров е подал до СГС по електронен път молба за отказ от исковата молба, подписана с неговия електронен подпис. Въз основа на подадената молба и представеното пълномощно Софийският градски съд с определение от 30 април 2026 г. е прекратил производството по делото", пишат още от БОК в своята позиция.