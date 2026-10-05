Маркус Гиздол се закани: В ЦСКА ще се работи вече здраво, за да диктуваме събитията

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе представен официално в залата за пресконференции на новия стадион "Българска армия", което е и първото официално събитие на построеното наново съоръжение.

"Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. През миналата година имах разговори с други клубове, но нещата не стояха по този начин. Тук говорим за голям клуб. Когато бях по-млад помня някои от големите европейските мачове на ЦСКА, които са емблематични за историята на клуба.

Веднага разбрах, че тук става дума за хора, които са гладни за успехи. Щастлив съм, че можем да работим заедно. Мисля, че разполагам с добра група от футболисти.

Няма нужда от цели, които да ми се поставят. Знам, че когато застана начело на отбор от калибъра на ЦСКА, тук се гонят успехи и титли.

Не съм човек, който дава големи обещания, но мога да обещая, че вече в ЦСКА ще се работи много здраво. Всеки трябва да влага цялата си енергия и дисциплина в името на успеха и да ставаме по-добри.

ЦСКА разполага с най-добрите привърженици в страната. Ние ще имаме нужда от тяхната подкрепа. Една от най-големите цели е да ги направим щастливи и да ги радваме.

Аз съм работил с Ралф Рангник, харесвам идеята му за футбола. Директен футбол, в който отборът владее топката и диктува събитията", каза Гиздол.

"Изгледах напълно последните 5 мача на ЦСКА . Видях много хубави неща. Отборът не се справя никак лошо, даже обратното. Не мога да променя всичко за ден или седмица. Оттук насетне е въпрос на работа колко бързо футболистите ще свикнат с новите изисквания", сподели още германецът.

Той заменя на поста старши треньора в ЦСКА Христо Янев, който спечели купата и суперкупата на България, но напусна под натиска на феновете, които го недолюбваха.