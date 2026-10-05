Спечелилият купата и суперкупата на България Христо Янев става методолог в ЦСКА

Спечелилият купата и суперпуката на България начело на ЦСКА треньор Христо Яневи напуснал заради феновете, които застанаха срещу него, вече има нова функция при "червените".

След 4:2 над "Левски" за втория трофей бе обявено, че бившият национал ще бъде преназначен.

"Радвам се, че успяхме да стигнем до разбирателство и Христо Янев да остане да работи в ЦСКА. Неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него.

Уважавам изключително много Христо Янев и по никакъв начин не бих си позволи да се бъркам в състава, който той е избирал. Ако Маркус Гиздол иска да бъда до него на скамейката, аз ще бъда там. Ще се съобразя с неговото желание.

Не търсете някакви сензации в моето място по време на мачовете", каза спортният директор Валентин Илиевна пресконференцията за представянето на наследника на Янев - германеца Маркус Гвиздол.