Медведев нацели зрител с топка в окото и бе дисквалифициран в Пекин, Джокович на финал

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Новак Джокович се класира на финал на турнира по тенис от сериите АТР 500 в Пекин с награден фонд 4 089 385 долара, след като Данил Медведев бе дисквалифициран в края на втория сет.

Руснакът, без да иска, прати топка към публиката след точка за сърбина, а съдията на стола и супервайзърът спряха мача.

Джокович водеше със 7:5, 5:3 и 15:15, когато топката отскочи от стената зад основната линия, а Медведев я отигра инстинктивно и удари неволно зрител в окото.

Така Ноле е финалист и при 7-ото си участие в китайската столица, където никога не е губил. Ноле вече има 33 поредни победи в Пекин.

В спор за трофея той ще срещне Алекс де Минор, който би Хуберт Хуркач с 6:4, 3:2 и отказ на поляка поради физически проблем.

Сърбинът води с 3:1 победи срещу австралиеца в директните им сблъсъци.