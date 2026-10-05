Треньорът на България: Националите могат повече, вярвам че ще победим Люксембург

"Искам да видя по-уверени играчи. Те могат повече. Вярвам, че ще победим Люксембург".

Това каза временният селекционер на България Атанас Рибарски преди гостуване на Люксембург във вторник в 4-ия мач от дивизия C, група 4 на Лигата на нациите. Двубоят е своенравна битка за предпоследното място. Преди срещата ние сме с 1 точка на последното място, докато съперникът с 3 - една победа, преди повече от седмица срещу родните национали 2:1 в Пловдив. Поражението бе първо историческо за т.нар. представителен тим срещу селекцията на Великото херцогство.

"Надявам се да подобрим малко повече играта с топката спрямо двубоя с Исландия. Не трябва да губим концентрация, както се случи преди няколко дни. Голямото текучество води до загуба на облик", каза Рибарски.

Той изтъкна, че отборът трябва да има ясен план - само тогава ще спечели.

"Надявам се да убедим играчите, че са добри футболисти. И не сме за последното място", каза Рибарски.

"Оптимист съм. Гледам да поставям реално оценка на случващото се", каза още Рибарски. Той призна, че до последно няма да се знае дали всеки играч ще е наличен. Причината - лимитирани минути, болежки от мачовете и .т.н.

"Двубоят ще бъде доста по-различен от този в Пловдив - и като настройка и като играчи на терена", добави Рибарски.

Той призна, че не зависи от него дали ще продължи да води мъжкия национален отбор. Както е известно, Рибарски пое на пожар тима след оставката на Александър Димитров. Първоначално бе обявено, че той ще води националите в тези два мача - с Исландия и Люксембург.

"Не зависи от мен дали ще продължава с първия отбор", логично отговори Рибарски.