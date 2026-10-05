Стадион "Христо Ботев" пълен до откат за мача в памет на Илиян Филипов

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Стадион "Христо Ботев" е напълно разпродаден за мача между "Ботев" и "Славия" от 11-ия кръг на Първа лига, съобщиха от пловдивския клуб. Капацитетът му е за 18 777 седящи места.

Както е известно, от ръководството на "канарчетата" взеха решение билетите за срещата да бъдат пуснати в продажба на символичната цена от 1 евро в памет на президента на клуба Илиян Филипов, който беше убит.

Двубоят между двата тима е на 10 октомври (събота) от 20,00 часа.

"В събота „Колежа" ще бъде пълен до краен предел. Всички места за мача със Славия са разпродадени.

С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро.

Те ще бъдат достъпни онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев".

Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом - стадион „Христо Ботев".

10 октомври ще бъде исторически ден за "Ботев" и Пловдив. Всички за Илиян!", написаха от клуба.