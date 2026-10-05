Два златни и два бронзови медала за българската фехтовка на европейската купа в Гърция

Българската фехтовка записа изключително силно представяне на Европейската купа по фехтовка с оръжие шпага за кадети и кадетки до 17 години в Солун, Гърция.

В надпреварата участваха повече от 150 състезатели от 21 държави, а българските представители спечелиха два златни и два бронзови медала – доказателство за високото ниво и отличната работа с младите таланти в българската фехтовка.

При кадетките Ива Стоянова постигна впечатляващ успех и спечели златния медал в индивидуалната надпревара. Въпреки че е с три години по-малка от максималната възраст за категорията, Стоянова демонстрира отлична форма, характер и класа, като се пребори с конкуренцията и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Тя е състезател на клуб „Черно море", а неин треньор е Живко Чавдаров.

Успехът при кадетките бе допълнен и с бронзов медал в отборната надпревара. Българският тим бе в състав: Ива Стоянова и Владислава Савченко от клуб „Черно море", както и Радостина Куртакова и Елена-Никол Иванова от клуб „Пентатлон" – Пазарджик.

При кадетите България също стигна до златото в индивидуалната надпревара. Габриел Петров от клуб „Пентатлон" от Пазарджик спечели златния медал на шпага, като показа отлична подготовка и увереност в решителните моменти. Негов треньор е Димитър Кестенов.

Българският отбор при кадетите също се качи на почетната стълбичка, завоювайки бронзов медал в отборното състезание. За успеха допринесоха Симеон Серев, Даниел Куртаков от „Пентатлон" – Пазарджик, Ясен Даков от клуб „София" и Павел Колев от клуб „Черно море" – Варна.

Резултатите в Солун са особено ценни за българската фехтовка, тъй като младите ни състезатели имаха възможност да премерят сили с едни от най-добрите представители на Европа в тази възрастова група.

„Много съм доволен от представянето, защото беше много силно състезание и беше важно да премерим сили с най-добрите от Европа. Щастлив съм от видяното и с още повече работа по клубовете съм сигурен, че добрите резултати ще бъдат надградени и ще вземем водещо място в европейската, а защо не и в световната ранглиста на шпага", заяви Живко Чавдаров, мениджър на оръжие шпага в Българската федерация по фехтовка.

Успехите в Солун са още един ясен знак, че българската фехтовка разполага с талантливо и перспективно младо поколение, което има потенциала да се утвърди сред водещите сили в Европа и в бъдеще да атакува челните позиции и на световната сцена.