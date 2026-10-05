Националът Емил Ценов: В първите мачове не всеки беше разбрал ясните задачи от треньора

В първите мачове не всеки беше разбрал ясните задачи от треньора. И на моменти бяхме объркани.

Това каза националът Емил Ценов преди визитата на Люксембург.

Очаква се той утре да започне като титуляр в селекцията на Атанас Рибарски, който наследи (засега временно) Александър Димитров, напуснал след първите 2 мача, защото не се е справил със задачата.

"Има психологическо напрежение в отбора, явно е това, всеки в щаба твърди, че имаме по-голямо качество и да покажем повече. Време е да извоюваме няколко добри резултата, това ще ни помогне да излезем от тази дупка. Между нас, играчите, няма дразги. С Исландия ни липсваха няколко малки неща. Нужно е да бъдем по-ефективни в атака", каза Ценов.