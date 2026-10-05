Легендата Овечкин обяви кога ще приключи кариерата си

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Легендарният руски хокеист Алекс Овечкин ("Вашингтон Кепиталс") обяви, че този сезон ще бъде последен за него в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

"Тъжна новина, но е това, което е. Трудно ми е, но съм готов да се насладя напълно на предстоящата година и се надявам тя да бъде специална за нас", казва той във видео.

41-годиншият Овечкин подписа договор за един сезон със столичани преди началото на кампанията. През април 2025-а той счупи рекорда на канадската икона Уейн Грецки по голове в НХЛ.

Руснакът започва 22-ия си сезон в НХЛ, като има 929 попадения.