ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карълайн Левит ще е коментатор в тв канала "Фокс Н...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23680281 www.24chasa.bg

Легендата Овечкин обяви кога ще приключи кариерата си

1048
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Александър Овечкин Снимка: Ройтерс

Легендарният руски хокеист Алекс Овечкин ("Вашингтон Кепиталс") обяви, че този сезон ще бъде последен за него в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

"Тъжна новина, но е това, което е. Трудно ми е, но съм готов да се насладя напълно на предстоящата година и се надявам тя да бъде специална за нас", казва той във видео.

41-годиншият Овечкин подписа договор за един сезон със столичани преди началото на кампанията. През април 2025-а той счупи рекорда на канадската икона Уейн Грецки по голове в НХЛ.

Руснакът започва 22-ия си сезон в НХЛ, като има 929 попадения.

Александър Овечкин Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха