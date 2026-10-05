Баща за първи път стана националът на България Марин Петков. Половинката на крилото, което играе в Саудитска Арабия, го дарява с момиче. То се е родило днес.

Както е известно, след двубоя с Исландия в събота, Марин е помолил щаба на БФС да го пусне за следващия мач, като е изтъкнал семейни причини. Петков кацна с отбора в Люксембург, но след това веднага се отправи към България. А явно причината е най-хубавата - да присъства на раждането на рожбата си.

"Националът Марин Петков стана баща, след като по-рано днес половинката му Александрина го дари с дъщеричка - Изабел! Целият екип на националния отбор пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти", написаха от БФС.