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https://www.24chasa.bg/sport/article/23680639 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) ще играе с черни екипи и Илиян Филипов на гърдите

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В следващите си мачове "Ботев" (Пд) ще играе със специален черен екип, посветен на собственика Илиян Филипов, съобщиха от ръководството на "канарчетата".

"Ликът на Илиян Филипов ще бъде в центъра на фланелката - винаги част от "Ботев", където е неговото място.

Футболистите на "Ботев" ще носят този екип както на „Колежа", така и на всеки стадион в страната. За Илиян Филипов. Завинаги един от нас.", написаха от клуба.

По-рано днес от "Ботев" обявиха, че всички билети (18 777) за предстоящия домакински мач срещу "Славия" от 11-ия кръг на Първа лига са продадени.

Пропуските бяха пуснати на символичната цена от 1 евро отново в памет на Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември в Пловдив. Бизнесменът искаше да види стадиона пълен.

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