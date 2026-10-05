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https://www.24chasa.bg/sport/article/23680670 www.24chasa.bg

Без медали за българите в първия ден на световното по джудо

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Габриела Димитрова е в белия екип. СНИМКА: БФД

Габриела Димитрова и Боян Йотов не успяха да стигнат до отличията в първия ден на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.

В категория до 52 килограма 25-годишната Димитрова победи в първия си двубой Шарадха Чопаде (Индия) с "вадзари", след което загуби от испанката Ариане Торо Солер с "ипон".

Йотов отстъпи пред хърватина Дани Клачар с "ипон" при 66-килограмовите.

Във вторник на татамито излизат Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг). Христов ще стартира директно от втория кръг, а Скерлер ще има за първия съперник Жоан-Бенжамен Габа (Франция).

На шампионата на планетата участват 622 състезатели от 93 държави.

Габриела Димитрова е в белия екип. СНИМКА: БФД

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