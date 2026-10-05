Легендата Георги Мърков напусна управата на борбата

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Олимпийският, световен и европейски шампион Георги Мърков напусна управата на борбата след днешното заседание. Ето какво написа той в социалните мрежи:

След днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по борба заявявам, че не съм съгласен и категорично се разграничавам от взетите на него решения. Повече не трябва да се правят компромиси и да се върви срещу българската борба. Затова се оттеглям като член на Управителния съвет на БФБ.

Мърков е и дядо на един от големите ни таланти в този спорт, който носи неговото име.

На заседанието Станка Златева, която е шеф на федерацията, е предложила да се уволни генералният секретар Белчо Горанов защото изтеглил молбата срещу избора на Весела Лечева в БОК. И е подаден сигнал до прокуратурата.

След това се оказа, че всъщност не всичко е така, както бе представено.