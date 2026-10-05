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Питас от ЦСКА игра за Кипър при победа в Лигата на нациите

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Йоанис Питас Снимка: Георги Палейков

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас бе титуляр за Кипър при драматична победа с 2:1 срещу гостите от Латвия в мач от Лигата на нациите. Той остана на терена до 67-ата мин и отправи 3 удара към вратата, като 2 бяха блокирани и един бе неточен.

Кипърците като цяло имаха надмощие в мача, но гостите стигнаха първи до гол чрез Едуардс Даскевичус в 57-та мин.

В 70-ата мин Йоанис Кости изравни 1:1, а в продължението Маркъс Едуардс донесе успеха.

След изиграването на 4 мача Кипър е втори в група С/2 със 7 точки на 2 от лидера Черна гора, който тази вечер среща Армения.

Йоанис Питас

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