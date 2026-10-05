Удостоиха Тервел Замфиров със званието "Почетен гражданин на Банско"

Бронзовият медалист в алпийския сноуборд от зимната олимпиада в Милано и Кортина Тервел Замфиров от днес вече е носител на званието "Почетен гражданин на Банско".

Церемонията се състоя по време на тържеството за Деня на Банско - 5 октомври.

В обръщението си към присъстващите кметът на общината Стойчо Баненски подчерта значението на съвместните усилия и партньорството между Общината, бизнеса, институциите и гражданите за бъдещето на Банско. Особен акцент във вечерта беше връчването на званието „Почетен гражданин на Банско" на Тервел Замфиров – един от най-успешните млади спортисти, свързали името си с Банско и с българския сноуборд.

С това признание Банско отдава заслуженото на неговите постижения, но и на примера, който той дава на младите хора. Зад успехите на Тервел стоят талант, много труд, дисциплина и постоянство – качества, които заслужават уважение и подкрепа. Гости на церемонията бяха Цеко Минев, президент на Българската федерация по ски и Мая Христоскова, изпълнителен директор на "Юлен" АД.