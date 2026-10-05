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Треньорът на Португалия: Искам Роналдо до себе си

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Жорже Жезуш Снимка: Ройтерс

Селекционерът на португалския национален отбор Жорже Жезуш обяви, че ако Кристиано Роналдо играе за “Ал Насър” в Саудитска Арабия, ще му прати повиквателна за ноемврийските мачове от Лигата на нациите.

Между двамата се заформи скандал, след като треньорът прати 41-годишния звезден нападател да загрява в Осло, но не го пусна на терена при 2:1 над Норвегия.

Кристиано се нацупи, събра си багажчето, би една жица на частния си самолет и напусна лагера на тима в Копенхаген.

Роналдо има рекордните 146 гола в 234 мача с екипа на Португалия. Печелил е “Златната топка” и със сигурност има самочувствието на примадона.

След втората победа с 2:1 срещу Норвегия, този път в Порто, Жезуш заяви на пресконференция: “Ако той иска, ще се завърне в националния отбор. Можем да разговаряме преди следващия прозорец, но Кристиано е този, който ще вземе решението. Имаше недоразумение, което лесно ще изчистим. При първата ми повиквателна му казах, че имам нужда от него. Искам го близо до мен, независимо дали играе, или не. Сега казвам същото.”

Иначе в Порто домакините обърнаха 2:1 Норвегия и с 12 точки са сигурни за 1/4-финалите, тъй като няма как да паднат под второто място в групата, а с 1 точка от оставащите 2 мача (вторият Дания е с 12 точки) ще са първи.

Всъщност в отбора на Жезуш по никакъв начин не се вижда Роналдо да липсва.

Жорже Жезуш Снимка: Ройтерс

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