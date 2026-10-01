В Люксембург се точат за дубъл срещу националите

Националният отбор се е докарал дотам, че Люксембург да е пълен фаворит в двубой с нас. И то не само според местни журналисти, ами дори според букмейкърите.

Във вторник вечерта е дербито на слабаците в групата – България гостува на Люксембург в битка да не сме последни поне към момента.

А преди 10 дни говорехме за печелене на потока или поне бараж. Сега обаче сме на другата крайност.

Единственото радващо, разбира се, е, че няма изпадане и националният ни отбор няма да играе само с такива на неговото ниво като Гибралтар и Малта.

Иначе дори и скромните хора във Великото херцогство очакват националният им отбор да запише дубъл над родния представителен тим - нещо, което вече изглежда напълно очаквано.

В Люксембург изтъкват отсъствието на трима родни играчи, два от които титуляри - Димитър Велковски и Лукас Петков, наказани заради картони, и Марин Петков, тръгнал си от лагера поради лични причини.

Не е изключено и още някой да не бъде в сметките на Атанас Рибарски за битката за предпоследнoто място в групата с Люксембург.

Отделно отборът искал да се вдигне след двете поредни загуби - 0:3 от Исландия и може би изненадващата такaва 0:1 от Естония преди 3 дни. А България била удобен съперник това да се случи.

Във Великото херцогство припомнят и загубата на тима им отпреди 2 г. Тогава нашите биха 1:0 с гол на Андриан Краев, но като цяло домaкините ни смазаха от футбол и от положения. И още тогава, през 2024 г., се видя, че уж това футболно джудже може да ни победи.

В същото време и в Люксембург си имат проблеми.

Под въпрос до последно ще е голямата звезда на тима Леандро Барейро. Футболистът на “Бенфика”, който ни вкара в Пловдив преди 10 дни, не игра в последния двубой за родината си - загуба 0:1 от Естония. Причината - халфът има лек проблем.

По принцип Барейро е неизменна част от отбора на Джеф Щрасер. И както се казва - отборът започва от него. Няма и как да е иначе, полузащитникът е голямата звезда в тима.

Друг важен играч за Люксембург, Данел Синини - 99,9% е аут от сметките за мача с родните национали. Футболистът на “Сампдория” е с травма и едва ли ще се възстанови.

За това говори и ходът на селекционера на Люксембург Щрасер, който повика играч от тима до 21 г. при мъжете. Става дума за Арнолд Кевани. 19-годишният таран преди няколко дни игра за младежите срещу Франция. А селекцията на Люксембург аха да открадне точка от може би най-талантливия тим. Падна 2:3 след гол на Матис Тел от “Тотнъм”.

В същото време пък дори и на статистическите данни им е ясно, че националният ни отбор е адски слаб и жалък. Платформата Football Meets Datа изчислява шансовете ни да се класираме на европейското след 2 г. на скромните 2%.

А още дори не е теглен жребият. Но пък за сметка на това е ясно, че ще сме в 4-а урна. Иначе същият процентен шанс се дава на Фарьорските острови - тоест вече и според статистическия модел сме футболно “джудже”.