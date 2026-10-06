Вирц след дебюта си като капитан на Германия: Само проклетият гол липсваше

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Мисля, че може да сме доволни от начина, по който играхме. Особено през първото полувреме диктувахме изцяло събитията. Натискахме противника, създавахме положения. Само проклетият гол ни липсваше.

Това заяви след нулевото реми с Гърция в Лигата на нациите дебютиралият като капитан на Германия Флориан Вирц.

Тимът на Юрген Клоп стреля 21 пъти към вратата на домакините. 4 удара бяха точни, 10 минаха покрай рамката, а 7 - блокирани. Гърците бяха 2/3/2.

Клоп бе повикал 44-ма играчи за дебютните си 4 мача.

