Вирц след дебюта си като капитан на Германия: Само проклетият гол липсваше

Мисля, че може да сме доволни от начина, по който играхме. Особено през първото полувреме диктувахме изцяло събитията. Натискахме противника, създавахме положения. Само проклетият гол ни липсваше.
Това заяви след нулевото реми с Гърция в Лигата на нациите дебютиралият като капитан на Германия Флориан Вирц.
Тимът на Юрген Клоп стреля 21 пъти към вратата на домакините. 4 удара бяха точни, 10 минаха покрай рамката, а 7 - блокирани. Гърците бяха 2/3/2.
Клоп бе повикал 44-ма играчи за дебютните си 4 мача.