Вратарят на Англия на съд заради опасно шофиране

Вратарят на английския национален отбор Джордан Пикфорд е застрашил движението и е бил много близо до сблъсък с два други автомобила заради невнимателно шофиране преди близо 6 месеца със своя автомобил на стойност 200 000 паунда.

32-годишният футболист е бил спрян от полицията, след като е пренебрегнал знак за пропускане на движещите се по път с предимство, принуждавайки водачите на други две коли рязко да спрат, след което е тръгнал с много висока скорост.

Инцидентът е станал на 14 април в градчето Нътсфорд, графство Чешир, и е довел до наказателно преследване за шофиране без необходимото внимание и предпазливост.

Пикфорд, който има 336 участия с екипа на "Евертън" и 92 мача за националния отбор на Англия, се е признал за виновен по повдигнатото обвинение и е поискал съдебно заседание, за да представи обстоятелства, смекчаващи неговата вина.

Разглеждането на случая му беше официално отложено миналата седмица чрез изслушване на 7 декември.

Стражът се е признал за виновен писмено в рамките на процедурата за разглеждане на дела от един съдия и е заявил пред Магистратския съд в Уорингтън: "Бих искал да присъствам в съда, за да изложа обстоятелствата, смекчаващи вината ми."