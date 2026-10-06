Последна тренировка за Меси с Аржентина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аржентинският гений Лионел Меси сподели емоциите си след последната си тренировка с националния отбор. "Специални моменти, които съм сигурен, че ще ми липсват", написа 39-годишният футболист в социалните мрежи.

Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Той спечели злато с националния отбор на световното първенство през 2022 г. и сребро на турнира през 2026 г.

В нощта на 6 срещу 7 октомври на стадион "Монументал" в Буенос Айрес ще се проведе приятелски мач между Аржентина и Бенин. Това ще бъде последната изява на Меси за националния отбор.