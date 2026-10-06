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Роналдо няма да се върне в националния отбор на Португалия, докато треньор е Жезуш

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Кристиано Роналдо

41-годишният нападател на "Ал Насър" Кристиано Роналдо няма да се завърне в националния отбор на Португалия под ръководството на старши треньора Жорже Жезуш, твърди CNN Португалия. Застаряващата звезда е бил недоволен от коментарите на селекционера на пресконференция след мача от четвъртия кръг на Лигата на нациите на УЕФА с Норвегия.

Роналдо остана недоволен, че остана неизползвана резерва в Копенхаген за първи път в кариерата си с националната фланека това при успеха на гостите с 2:1. След мача Роналдо си събра багажа и се прибра в Саудитска Арабия.

След двубоя срещу Дания в Португалия, завършил 4:2, Жезуш освен всичко друго, заяви, че няма за какво да се извинява на Роналдо.

Кристиано Роналдо

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