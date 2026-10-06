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https://www.24chasa.bg/sport/article/23682490 www.24chasa.bg

"Байерн" се разбра с Хари Кейн за нов договор

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Хари Кейн

"Байерн" постигна принципно споразумение с английския нападател Хари Кейн за нов договор. Според журналистът  Флориан Плетенберг в социалните мрежи, преговорите са към своя край. 33-годишният нападател планира да подпише нов договор до 2029 г.

Последните детайли все още се уточняват. Официалното подписване на контракта обаче не е планирано. Подновяването на договора му с баварците винаги е било приоритет на Кейн.

Настоящият договор на Кейн с "Байерн" е до 30 юни 2027 г. Английският нападател е изиграл седем мача за мюнхенския клуб този сезон, в които е отбелязал шест гола и е дал две асистенции.

Хари Кейн

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