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Само в "24 часа": Стефан Ботев поиска фалит за федерацията по щанги

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Стефан Ботев Снимка: Пламен Кодров

Стефан Ботев е подал в петък молба до Софийския градски съд за обявяване на федерацията по щанги в несъстоятелност, става ясно от партидата на централата в Търговския регистър.

Като основание се посочват дългове от над 95 000 евро към държавата. Заради спряното финансиране централата няма как да обслужва кредиторите си.

Ботев загуби от Асен Златев извънредното общо събрание в началото на годината, но вписването на новото ръководство бе блокирано от жалба на Пламен Братойчев от клуб "Христо Бъчваров" (Сливен). 

Искането идва по-малко от месец преди световното първенство в Нинбо (Китай), което е и първа олимпийска квалификация за Лос Анджелис. 

Стефан Ботев

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