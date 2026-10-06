Синер аут до края на годината, Зверев за първи път става номер 1

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Световният номер 1 в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да защитава титлата си на финалния турнир на АТР в Торино през ноември.

Причината - травма в дясното коляно.

Това означава, че германецът Александър Зверев ще завърши 2026-аа като номер 1.

В момента разликата между двамата е 1280 точки, но Яник има да защитава 2050 точки, а Саша - под хиляда.

С достигането си до първото място в ранглистата Зверев ще стане 30-ият тенисист на върха и 20-ият, който завършва годината под номер 1. По-рано тази година германецът, който спечели "Ролан Гарос" и откритото първенство на САЩ, достигна до второто място в света, което бе негов личен рекорд.