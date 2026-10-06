Радослав Росенов е 23-ият европейски шампион на България по бокс (списък на всички)

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Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име.

Радослав Росенов вече е на стената на шампионите. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория до 60 килограма на първенството в "Асикс Арена". Успех, белязан с много кръв, аркади над двете очи, но и безкрайни воля, умения и талант.

С представянето си Росенов се превърна в 23-ия българин, покорил европейския връх на боксовата сцена. Той наследи на върха Рами Киуан и Светлана Каменова, които бяха последните български златни медалисти на Стария континент.

С най-много европейски корони през годините са се окичвали двама българи. Станимира Петрова покори върха четири пъти - през 2016, 2018, 2019 и 2023 година. Така тя изравни постижението на легендата Ивайло Маринов, който също има четири титли - от 1981, 1983, 1989 и 1991 година. С три златни отличия пък е Серафим Тодоров (1989, 1991 и 1993).

ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Шампион Титли Години

Ивайло Маринов 4 1981, 1983, 1989, 1991

Станимира Петрова 4 2016, 2018, 2019, 2023

Серафим Тодоров 3 1989, 1991, 1993

Петър Лесов 2 1981, 1983

Емил Чупренски 2 1983, 1985

Даниел Петров 2 1993, 1996

Димитър Щилянов 2 2002, 2004

Стойка Кръстева 2 2014, 2018

Даниел Асенов 2 2015, 2017

Севда Асенова 2 2016, 2022

Димитър Велинов 1 1957

Александър Христов 1 1987

Борислав Абаджиев 1 1987

Киркор Киркоров 1 1989

Свилен Русинов 1 1993

Борис Георгиев 1 2006

Кубрат Пулев 1 2008

Деница Елисеева 1 2016

Мелис Йонузова 1 2018

Хавиер Ибанес 1 2023

Светлана Каменова 1 2024

Рами Киуан 1 2024

Радослав Росенов 1 2026

Заб.: Медалите от Европейски игри се зачитат към Европейските първенства.