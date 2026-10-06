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Пуснаха и билети за правостоящи за мача в памет на Илиян Филипов

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"Ботев" (Пд) пусна ограничено количество допълнителни билети за правостоящи за предстоящия мач със "Славия". Пропуските са за Трибуна "Изток" и Трибуна "Юг" и също като останалите са на цена от 1 евро, като могат да бъдат закупени онлайн, както и в клубния магазин.

Пропуските бяха пуснати на символичната цена в памет на собственика на клуба Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември в Пловдив.

Седящите места (18 777) свършиха вчера.

Двубоят "Ботев" - "Славия" е в събота от 20,00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

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