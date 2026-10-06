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Джокович потвърди, че иска да защитава олимпийската си титла

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Новак Джокович Снимка: Ройтерс

Легендата в тениса Новак Джокович потвърди, че иска да защитава олимпийската си титла от Париж 2024 на игрите  в Лос Анджелис през 2028 г.

"Като ниво на игра съм добре. Защото когато съм в добро здраве, съм доказвал много пъти в последните години, че мога да победя най-добрите играчи в света. Показах го и тази седмица. Не съм притеснен нито от нивото ми на игра, нито от духа ми.

Това, което ми притеснява, са единствено физическите проблеми, които се опитвам да определя и да разреша. Един път като реша всичко това, надявам се съвсем скоро, не виждам нито една причина, която да ми попречи да играя в Лос Анджелис", каза сърбинът, който на следващата олимпиада ще е на 41 г.

Новак Джокович Снимка: Ройтерс

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