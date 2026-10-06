Христо Крушарски: Има двама кандидати за акциите на "Локо" (Пд), от тези, които ми искаха оставката - ни вест, ни кост

Бизнесменът Христо Крушарски, който все още държи мажоритарния пакет акции на "Локо" (Пд), преговаря с двама потенциални купувачи, съобщи самият той.

"Все още чакам окончателно решение. От тези, които издигаха плаката "Крушарски вън!", няма ни вест, ни кост. Мен обаче продължава да ме боли за този клуб, колкото и на някои да не им се вярва. Ето - вече преведох първите 10 000 евро, които бях обещал, въпреки че обявих оттеглянето си. Отделно ще подпомогна финансово детско-юношеската школа. Боли ме и за ветераните", призна Крушарски пред "24 часа".

Той отказа повече подробности, но не скри болката си от начина, по който бе "поканен" да се оттегли от ръководството на клуба след спечелените две купи на България и една суперкупа.

"Притеснявам се за треньора Душан Косич и още няколко футболисти, към които бях поел персонални ангажименти. Аз съм човек, който си държи на думата, и няма да ги подведа", допълни бизнесменът.

Той бе настойчиво поканен да се оттегли от част от феновете на клуба, които го обвиниха в невъзможност да поддържа необходимото според тях качество за отбор от ранга на "Локомотив". В частност за продажбата на основни футболисти като Хуан Переа, който отиде в "Левски" през зимата. Жоел Зварц и Каталин Иту пък заминаха в комплект в ЦСКА.

Крушарски обясни в интервю пред "24 часа", че нидерландецът имал финансова клауза за напускане на клуба, а на румънеца предложили заплата, каквато не била по силите на "Локо".