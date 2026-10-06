Капитанът на България тренира отново с ПАОК

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Капитанът на България Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на ПАОК. Нападателят се включи в част от днешното сутрешно занимание на гръцкия тим.

29-годишният Десподов не е играл от края на март заради проблем с възпаление на палеца на левия крак.

Първоначално лекарите на ПАОК решиха да третират инфекцията с медикаменти, но това не помогна и се стигна до операция в началото на май, а оттогава Десподов се възстановява и тренира на специален режим.

В скоро време той може да бъде готов да се завърне в игра.