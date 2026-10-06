Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите от Световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши. На шампионата в Йезоло българските състезатели спечелиха общо 75 медала – 18 златни, 17 сребърни и 40 бронзови, в конкуренцията на представители от 74 държави. С постигнатите резултати България зае пето място в крайното класиране по медали. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

„Поздравявам ви за големите успехи. Благодаря ви, че давате пример на останалите деца и показвате, че могат да постигат целите си, когато са упорити и последователни. Бойните спортове възпитават редица качества, които помагат не само в спорта, но и в живота", каза министър Керязов.

Той благодари на ръководството на федерацията, треньорите и родителите за усилията, които полагат за развитието на младите състезатели и за постигнатите успехи.

Председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов благодари на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа, която е направила възможно успешното представяне на българските състезатели на Световното първенство.