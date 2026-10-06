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https://www.24chasa.bg/sport/article/23685190 www.24chasa.bg

Чорбаджийски подписа с "Дунав", вратар на "Ница" пред договор с русенци

Велизар Маджаров

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Божидар Чорбаджиски Снимка: "Дунав"

Централният защитник Божидар Чорбаджийски подписа договор с новака в елита "Дунав"(Русе).

Бившият национал парафира до края на сезон 2026/2027. За преговорите на 31-годишният юноша на ЦСКА с русенци, "24 часа" информира първи още преди 10 дни.

На проби с тима на Георги Чиликов е и 21-годишният полски вратар Бартош, който беше в групата на "Ница" при успеха  с 1:0 на "Лудогорец" в решителния мач за класиране на "орлите" в плейофната фаза от Лига Европа през януари.

"Търсим варианти за подсилване на състава и конкуренцията. Чорбаджийски и полякът са пред подпис. Контузените се възстановиха и са на линия .Денислав Минчев започва рехабилитация от вторник след операция на коляното преди дни.

Надявам се да се включи през зимната подготовка. Вече сме съсредоточени изцяло за гостуването на "Септември" в неделя", сподели пред "24 часа" Георги Чиликов.

Божидар Чорбаджиски Снимка: "Дунав"

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