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Непобедимият в Пекин Джокович вдигна 7-а титла

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Новак Джокович имаше проблеми и на финала в Пекин. Такива измъчват сърбина през цялата 2026-а. Снимка: Ройтерс

Сръбското величие в тениса Новак Джокович продължава да е властелинът на турнира от сериите АТР 500 в Пекин.

Ноле спечели трофея в китайската столица и при 7-ото си участие.

Във финала 39-годишният Джокович взе първия сет срещу Алекс де Минор с тайбрек - 7:6 (3).

Във втория австралиецът поведе с 1:0 и се отказа заради физически проблем.

Така Новак записа победа №34 поред в Пекин (с титли от 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2026).

Още с 32-ата той постави исторически рекорд. Никой друг тенисист няма толкова поредни победи на един турнир.

Титлата е общо 102-а за Джокович и така той приближава на една швейцарската икона Роджър Федерер, който със 103 е на втората позиция.

Лидер е американецът Джими Конърс със 109.

Новак Джокович имаше проблеми и на финала в Пекин. Такива измъчват сърбина през цялата 2026-а. Снимка: Ройтерс

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