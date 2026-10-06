Станка Златева лично подписала на адвокат, който изтеглил жалбата срещу Весела Лечева

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Президентът на борбата Станка Златева лично е подписала пълномощното на адвокат Николай Димитров, който е изтеглил нейната жалба срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК. Документът още фигура в делото и саморъчния подпис на 5-кратната световна шампионка.

Във вторник управителният съвет на федерацията отстрани Белчо Горанов от поста генерален секретар точно заради изтеглената молба и дори прати сигнал до прокуратурата срещу него.

Решенията на управителния съвет обаче предизвикаха доста остра реакция от легендата Георги Мърков, който бе един от най-големите привърженици на Станка Златева до момента.

Олимпийският, световен и европейски шампион директно напусна управата. Ето какво написа той в социалните мрежи:

След днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по борба заявявам, че не съм съгласен и категорично се разграничавам от взетите на него решения. Повече не трябва да се правят компромиси и да се върви срещу българската борба. Затова се оттеглям като член на Управителния съвет на БФБ.

Мърков е и дядо на един от големите ни таланти в този спорт, който носи неговото име.

Преди него Рахмат Сукра също подаде оставка. След това срещу управлението се обявиха Иво Ангелов и Георги Калчев. Повечето от тях подкрепиха колегата си Тодор Ангелов за президентския пост в борбата, за да се спрат скандалите.

На 17 октомври предстои извънредно общо събрание на федерацията. То бе свикано от съда по жалба на клубовете, след като управата отказа да го свика. (24часа)

СТАНКА ЗЛАТЕВА