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Станка Златева лично подписала на адвокат, който изтеглил жалбата срещу Весела Лечева

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Станка Златева СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

Президентът на борбата Станка Златева лично е подписала пълномощното на адвокат Николай Димитров, който е изтеглил нейната жалба срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК. Документът още фигура в делото и саморъчния подпис на 5-кратната световна шампионка.

Във вторник управителният съвет на федерацията отстрани Белчо Горанов от поста генерален секретар точно заради изтеглената молба и дори прати сигнал до прокуратурата срещу него.

Решенията на управителния съвет обаче предизвикаха доста остра реакция от легендата Георги Мърков, който бе един от най-големите привърженици на Станка Златева до момента.

Олимпийският, световен и европейски шампион директно напусна управата. Ето какво написа той в социалните мрежи:

След днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по борба заявявам, че не съм съгласен и категорично се разграничавам от взетите на него решения. Повече не трябва да се правят компромиси и да се върви срещу българската борба. Затова се оттеглям като член на Управителния съвет на БФБ.

Мърков е и дядо на един от големите ни таланти в този спорт, който носи неговото име.

Преди него Рахмат Сукра също подаде оставка. След това срещу управлението се обявиха Иво Ангелов и Георги Калчев. Повечето от тях подкрепиха колегата си Тодор Ангелов за президентския пост в борбата, за да се спрат скандалите.

На 17 октомври предстои извънредно общо събрание на федерацията. То бе свикано от съда по жалба на клубовете, след като управата отказа да го свика. (24часа)

СТАНКА ЗЛАТЕВА

Станка Златева СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВА

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